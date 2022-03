Dans cet entretien à la MAP, M. Jauregui revient sur l’importance stratégique de la nouvelle position espagnole et son impact sur les efforts internationaux pour régler ce différend artificiel.

– Comment évaluez-vous la nouvelle position de l’Espagne sur le Sahara marocain?

La position exprimée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, est correcte et courageuse. En effet, elle correspond à une idée qui a toujours été sur la table de notre politique extérieure, même si elle n’a pas été formellement soulevée.

Cette étape qui s’ouvre avec cette position sera définitive parce que l’autonomie constitue une manière raisonnable de résoudre ce différend. La position de l’Espagne sera importante pour des raisons évidentes et peut encourager les futurs efforts internationaux dans cette direction.

– L’autonomie proposée par le Maroc est-elle pour vous le seul moyen de mettre fin à un conflit qui n’a que trop duré?

Oui, j’ai toujours pensé qu’une autonomie élargie et consentie était et reste la solution pour le différend autour du Sahara.

Il n’est pas possible de créer un nouvel état dans cette région du Maroc et il n’est pas envisageable de le faire dans une zone géostratégique aussi sensible.

Lire aussi. Vidéo. Albares: «L’Espagne ne veut plus être spectatrice dans le dossier du Sahara»

Dans ce contexte, je crois nécessaire et fondamental un dialogue entre les parties pour offrir une solution à cette situation sur la base de l’autonomie marocaine. L’ONU devrait aussi assumer ses responsabilités pour mener le polisario à accepter cette initiative.

– Comment envisagez-vous la nouvelle phase de relations qui s’ouvre entre l’Espagne et le Maroc?

Le Maroc est un pays voisin de l’Espagne et de l’Europe. Nous voulons que nos relations soient les meilleures possibles. Beaucoup de choses importantes en dépendent. Frontières, sécurité, économie, développement…Converger avec le Maroc sur le multilatéralisme, la gouvernance démocratique, le développement économique et le développement de la Méditerranée est fondamental pour l’Espagne et pour l’Europe.

Lire aussi. Sahara: pour le PSOE, l’Espagne «doit se tourner vers l’avenir»

Nous voulons que le Maroc soit un pays stable, prospère et moderne. Le Maroc est un pays démocratique, avancé, qui veut développer son potentiel économique, qui s’efforce de donner à son peuple la prospérité et un avenir, dans un cadre de démocratie et de libertés totales. Nous devons travailler ensemble pour consolider ces acquis.