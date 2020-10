Pass Jawaz : la sécurité des clients-usagers, pilier de ADM

Le Pass Jawaz, véritable succès auprès des usagers

Au fil du temps, Jawaz s’est imposé comme une nécessité pour renforcer la sécurité de ses clients-usagers, améliorer leur confort et leur faire gagner du temps, en leur permettant de s’acquitter du péage sans s’arrêter. Et le succès est au rendez-vous. En début de mois, la Société Nationale Autoroutes du Maroc a fait savoir que le nombre d’utilisateurs du Pass Jawaz avait dépassé le cap de 1 million.

Cette grande avancée est le fruit de la confiance témoignée par les citoyens qui ont décidé d’opter pour le mode paiement automatique sans contact, sécurisé, simple, et accessible à tous et surtout sans surcoût par rapport au mode de paiement en espèce, indique la même source.

Une utilisation simple et sécurisée

Sur le plan technologique et technique, le Pass Jawaz est outil fiable, sécurisé et simple à utiliser, il est fonctionnel directement après son acquisition sans aucune configuration préalable par le client-usager. Il est remplacé gratuitement après fin de vie avec transfert de solde restant.

Réseau de distribution diversifié

Ces deux dernières années, nous avons renforcé la proximité et donc la disponibilité du Pass Jawaz en diversifiant les canaux de vente. Aujourd’hui, en plus des agences commerciales présentes tout le long de notre réseau de 1.800 km, le Pass Jawaz est disponible chez les stations Afriquia partenaires;le client-usager peut même se le procurer en ville chez les agences Tashilate, Chhabi Cash et les agences de l’opérateur télécom ORANGE. Nous avons même déployé une vente mobile au sein de certaines aires de repos et gares de péage où le Pass Jawaz est proposé au client-usager sans qu’il ait besoin de descendre de son véhicule.

Canaux de recharge multipliés

Nous avons multiplié les canaux de recharge Jawaz en renforçant les canaux digitaux. Le client-usager peut recharger son Pass Jawaz sur site dans les agences commerciales d’ADM, le réseau Tashilate, Chaabi Cash et ORANGE money, ou à distance sur www.jawaz.ma, ou encore sur les plateformes des banques partenaires (services e-banking, mobile-banking et GAB).

Un prix en baisse

En ce qui concerne le prix, La Société Nationale Autoroutes du Maroc a pensé à des formules de promotion à la portée de toutes les bourses. Après une étude auprès des différents segments d’usagers, ADM a lancé une promotion exceptionnelle sur le Pass Jawaz, qui désormais est vendu à 50 DH avec 40 DH de solde de passage offert.