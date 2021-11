Xavi Hernandez prend les rênes du FC Barcelone, marquant de la sorte le retour en fanfare de cette pépite de la Masia.

L’ancien milieu de terrain du club blaugrana et de la « Roja », ayant régné sur l’Europe et le monde entre 2008 et 2012, signe son grand retour au club catalan. Dans un communiqué, Al Sadd a précisé que Barcelone avait payé la clause de départ de celui qui était son entraîneur depuis 2019.

« Nous avons convenu avec Barcelone sur une coopération pratique à l’avenir. Xavi est une partie importante de l’histoire d’Al Sadd. Nous lui souhaitons plein de succès pour la prochaine étape. Xavi nous a indiqué il y a quelques jours son désir de rejoindre, dans ce moment particulier, son club de cœur. Nous avons compris et nous n’avons pas mis d’obstacle à son départ. Xavi et sa famille seront toujours les bienvenus à Doha et notre collaboration continue», précise le communiqué officiel.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021