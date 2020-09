Météo: le temps prévu au Maroc ce samedi 26 septembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 26 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps relativement chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

– Nuages bas nocturnes et matinaux avec brouillard sur les côtes centre et quelques bancs de brume sur les côtes nord.

– Nuages légèrement instables l’après-midi sur le Haut Atlas. – Temps stable et ciel clair à peu nuageux ailleurs. – Vent assez fort de secteur nord sur le Sud, le centre, l’oriental et l’atlas.

– Chasse sable sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 07/14°C sur l’Atlas, 24/29°C sur le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes, de 20/24°C sur les plaines de Tadla, Rhamna et Tensift et de 17/22 °C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 39/44°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, 29/35°C sur les plaines de Tadla, Tensift, Rhamna, et le Souss et 24/29°C sur le reste du royaume.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et entre Cap Spartel et Mehdia, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs devenant agitée à forte le soir au Sud de Dakhla.