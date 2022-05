Depuis 2002, le Maroc a démantelé plus de 2.000 cellules jihadistes et arrêté plus de 3.500 personnes accusées de lien avec des groupes islamistes radicaux.

Au total, Mohammed VI a gracié 958 personnes condamnées par les différents tribunaux du pays à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, mois du jeûne pour les musulmans.