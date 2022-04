L’Indice des prix à la consommation (IPC) a accusé une hausse de 1,8% entre février et mars 2022. Il est tiré vers le haut par l’augmentation des produits alimentaires. Les détails.

La vie a été un peu plus chère au Maroc entre les mois de février et mars 2022. Selon une note du Haut commissariat au Plan (HCP), diffusée ce vendredi 22 avril, l’Indice des prix à la consommation a augmenté de 1,8% et, dans cette hausse, le renchérissement des prix des produits alimentaires y est pour beaucoup puisqu’il a accusé une hausse de 3,8%. Quant aux produits non alimentaires, ils ont vu leurs prix augmenter de 0,5%.

Pour les détails, sachez qu’entre les mois de février et mars 2022, le prix des légumes a augmenté de 13,8%, Celui des poissons et fruits de mer de 6,2%, celui des fruits de 5,2%. La seule et unique baisse des prix des produits alimentaires concerne les eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes avec un petit -0,2%.

Quant au produit non alimentaire qui donne des insomnies aux automobilistes, il a explosé le plafond: les prix des carburants ont augmenté de 8%.

Selon le HCP, comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 5,3% au cours du mois de mars 2022 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 9,1% et de celui des produits non alimentaires de 2,8%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une stagnation pour la «santé» et la «communication» à une hausse de 7,6% pour le «Transport».

Dans ces conditions, explique le HCP, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mars 2022 une hausse de 0,5% par rapport au mois de février 2022 et de 3,9% par rapport au mois de mars 2021.