Les pays ayant pris part au Sommet du Néguev, dont le Maroc et Israël, vont se retrouver au Bahreïn à la mi-juin 2022. C’est ce que rapporte la presse israélienne, ce mardi 31 mai. Les détails.

Selon la presse israélienne, les pays ayant pris au Sommet du Néguev, en mars dernier et dont le Maroc et Israël, devraient se retrouver à la mi-juin au Bahreïn pour donner corps aux engagements pris par leurs responsables.

Selon la même source, le rendez-vous de Bahreïn devrait traiter de multiples questions et créer des groupes de travail thématiques en lien avec la sécurité, la santé, l’éducation, le tourisme, l’eau et l’énergie. Et chaque groupe sera présidé par l’un des pays participants.

Pour rappel, le Sommet du Néguev, tenu à Sde Boker, avait réuni les chefs de la diplomatie d’Israël, des Etats-Unis, de l’Egypte, du Maroc, des Emirats et du Bahreïn, en plus de la Jordanie.

Le sommet de Bahreïn, selon les sources médiatiques israéliennes, devrait être présidé par Cheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, sous-secrétaire chargé des Affaires politiques.

A Bahreïn, les pays du Sommet du Néguev vont «essayer de mettre de la viande sur les os», déclare le représentant de l’un des pays participants au Jerusalem Post.