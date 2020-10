Les enfants de nouveau autorisés à voyager seuls sur les vols de la RAM

La compagnie aérienne nationale annonce dans un communiqué que les mineurs âgés de 4 à 12 ans doivent obligatoirement faire appel au service UM (mineur non accompagné) s’ils voyagent sans accompagnateurs adultes.

Les enfants peuvent de nouveau voyager seuls sur les vols de la RAM, annonce la compagnie dans un communiqué et sur ses réseaux sociaux. « Votre enfant sera accompagné par un de nos agents depuis l’enregistrement jusqu’à l’embarquement, puis sera confié à nos hôtesses de bord », mentionne la compagnie sur son site internet. Ce service se demande lors de la réservation du billet.

Votre enfant doit voyager et vous n’êtes pas en mesure de l’accompagner ?

Avec le service UM, restez serein : Notre personnel l'assistera durant son voyage et veillera à sa sécurité et à son confort. pic.twitter.com/H686rhkbnl

— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) October 24, 2020