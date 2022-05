Karim Ben Cheikh, diplomate de carrière qui a servi au Maroc entre autres, est candidat aux législatives françaises au titre de la 9ème circonscription. Dans cette interview accordée à H24Info, il décline une partie de son programme et le choix de NUPES, une union créée autour de Mélenchon. Verdict du 5 au 19 juin.

H24Info: Que promettez-vous aux Français de la 9ème circonscription?

Karim Ben Cheikh: Je suis le candidat de la gauche et de l’écologie aux législatives du 5 et 19 juin prochain, soutenu par la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, pour défendre les valeurs du progrès, de la solidarité et de l’égalité. Mon programme – que les Français peuvent retrouver sur mon site karimbencheikh.fr – énonce quatre priorités pour mon action de député, si les Françaises et les Français me font confiance.

La première priorité est de rompre avec le démantèlement des services publics consulaires, en augmentant les moyens budgétaires et humains qui permettent d’accompagner et d’aider les Français au quotidien.

Deuxièmement, je propose d’étendre la protection sociale de nos compatriotes, en permettant à la Caisse des Français de l’étranger d’avoir les moyens d’accompagner les plus fragiles d’entre nous. La participation de l’Etat à cette caisse est aujourd’hui de 380.000 euros par an pour le monde entier. C’est 13 centimes d’euro par Français de l’étranger. C’est indigne.

Contre les dérives causées par la politique de privatisation excessive des écoles françaises à l’étranger, nous renforcerons les contrôles des homologations d’établissements, nous défendrons les recrutement d’enseignants détachés et nous renforcerons les exonérations de frais de scolarité pour les plus vulnérables, Aucun enfant français ne devrait être exclu du réseau français pour des raisons financières. C’est inadmissible.

Enfin, nous souhaitons créer des droits nouveaux: retour en France, droit à la connexion, compte bancaire, résidence principale. Vous le voyez, c’est un programme ambitieux, précis, chiffré et réaliste!

La 9ème circonscription suscite beaucoup de passions et de débats. Qu’a-t-elle de si particulier?

Depuis 2012, les Français établis hors de France peuvent élire directement des députés qui les représentent. Dans la 9e circonscription, près de 140.000 Français sont inscrits sur les listes électorales et ils résident dans 16 pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, dont le Maroc.

C’est un ensemble géographique, où malgré des spécificités nationales, le lien avec la France, ses écoles, sa langue, est très fort. C’est aussi une zone où les diasporas française et africaines jouent un rôle de premier plan dans la vie sociale, économique et culturelle.

D’un point de vue politique, la 9e circonscription est de gauche, et Jean-Luc Mélenchon y est arrivé en tête du premier tour de la dernière élection présidentielle, avec plus de 40% des voix exprimées.

J’espère que la campagne, qui est déjà bien entamée pour ma part, sera l’occasion d’un débat programme contre programme, même si la passion est aussi la bienvenue, en tout cas, si vous parlez de passions politiques.

Pour moi, ce qui est particulier dans cette circonscription, c’est qu’elle permet d’embrasser deux régions, l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, qu’on a l’habitude d’aborder séparément alors qu’elles entretiennent de longue date d’intenses liens culturels, humains et économiques. En tant que diplomate, j’ai toujours plaidé pour que la France envisage l’ensemble avec les mêmes lunettes!

Avec NUPES, pourrait-on parler d’un renouveau du socialisme en France, un retour en force de la gauche?

La Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale est une très belle nouvelle, car elle souligne ce qu’on avait peut-être oublié: la centralité des forces de la gauche et de l’écologie dans le paysage politique français. Certains disaient que les forces du progrès étaient irréconciliables et se réjouissaient même du recul des partis de gauche et de l’écologie.

J’ai appelé à voter au deuxième tour de l’élection présidentielle contre Mme Le Pen, et donc pour M. Macron. Sans hésiter, mais avec un sentiment immense de frustration. Car il est évident, que ce duel n’est pas le choix que je souhaitais, comme beaucoup de mes compatriotes.

Or, avec le score de Jean-Luc Mélenchon, l’espoir d’une renaissance de la gauche forte est maintenant à la portée. Si les Françaises et les Français nous font confiance, nous pourrons imposer une nouvelle direction aux politiques publiques. Une direction qui prenne pleinement en compte la nécessaire bifurcation écologique et la demande de justice sociale.

Dans cette même circonscription, on voit que l’extrême droite dispose de véritables fiefs comme Agadir et Marrakech. Pourquoi à votre avis?

Je ne crois pas que l’on puisse réellement parler de fiefs de l’extrême-droite. Dans les villes que vous citez, la gauche réalise d’ailleurs des scores bien supérieurs à l’extrême-droite. On voit bien que les logiques du marché suscitent chez nos compatriotes à l’étranger, les mêmes angoisses, les mêmes colères qu’en France.

Mais je réfute l’idée de baisser les bras face à des idéologies qui sont encore plus choquantes quand on habite à l’étranger. C’est en proposant des politiques de progrès social, que nous gagnerons le combat contre le racisme et la xénophobie.

La droite traditionnelle comme la droite aujourd’hui au pouvoir, portent d’ailleurs une lourde responsabilité dans la situation actuelle. A force de banaliser le discours du Front national et la fumeuse théorie du “grand remplacement”, en allant braconner sur le terrain de Mme Le Pen, les leaders de la droite ont joué aux apprentis sorciers. L’union de la gauche et des écologistes, qui ont toujours été dans la lutte antiraciste, constitue le meilleur rempart contre l’extrême-droite!