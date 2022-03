Le Maroc participera, aux côtés des autres pays signataires des Accords d’Abraham, à la première édition des jeux célébrant ces accords. Explications.

Dubaï, aux Emirats, va abriter un événement footballistique pour les célébrations du premier anniversaire des Accords d’Abraham, avec la participation du Maroc, à en croire plusieurs médias israéliens.

Citant les ambassadeurs émirati et américain à Tel-Aviv, les mêmes sources affirment qu’un match opposera une équipe composée de joueurs marocains, israéliens, émiratis et bahreïnis à une équipe composée de stars internationales dont les brésiliens Kaká et Julio Cesar, les espagnols Carles Puyol et Michel Salgado, l’argentin Javier Saviola, le nigérian Jay Jay Okocha, les français Robert Pires, Bacary Sanga et Claude Makélélé, en plus du néerlandais Clarence Seedorf.

Cette compétition, qui se tiendra le 29 mars, verra la présence de responsables des pays des Accords d’Abraham dont les ministres de la Culture et des sports.

Des visites seront organisées dans les stands de l’Exposition universelle de Dubaï des pays concernés, laquelle exposition baissera le rideau à la fin de ce mois de mars.