Le groupe Kenzi remporte à nouveau un prix pour le KENZI MENARA PALACE

Bonne nouvelle pour le groupe Kenzi ! Le KENZI MENARA PALACE continue de briller et ce malgré les circonstances. L’hôtel auréolé de cinq étoiles vient de recevoir un nouveau prix d’excellence , celui de « HAUTE GRANDEUR GLOBAL AWARDS 2020 ». Une nouvelle fierté pour toute l’équipe de l’établissement.

La Haute Grandeur Global Hotel Awards a été créée en 2014 en tant qu’initiative indépendante et respectueuse des plus grandes réalisations de l’industrie hôtelière mondiale. L’hôtel KENZI MENARA PALACE, situé à Marrakech est fier d’annonce cette distinction reçu dans dans les 3 catégories suivantes :

Best Luxury Hotel in Africa (Meilleur Hôtel de Luxe en Afrique)

Best Mice Hotel in Africa (Meilleur Hôtel MICE en Afrique)

Best Leisure Hotel in Morocco (Meilleur Hôtel de loisirs au Maroc)

Ce prix vient récompenser le travail et l’enthousiasme de toutes les équipes qui quotidiennement s’efforcent à offrir une prestation exceptionnelles aux hôtes, surtout en ces temps exceptionnelles. Un prix qui résonne comme un gage de qualité et d’hospitalité garantie.

Pour rappel, l’objectif de ce prix est de cibler les hôtels qui ne souhaitent pas remporter le prix «moyen» et de célébrer les meilleures expériences hôtelières sur 7 continents, 172 pays et 90 catégories. Les hôtels participants sont généralement considérés comme la référence dans l’industrie, car ils sensibilisent à la valeur et à l’importance de relever constamment la barre de l’excellence.

Plus d’infos : www.kenzi-hotels.com