Le 1er Forum « Morocco-Israel Connect to Innovate » va se tenir à Casablanca du 23 au 26 mai. Il est organisé à l’initiative de la « Start-Up Nation Central ». Les détails.

Un autre jalon dans la coopération entre le Maroc et Israël et cette fois dans le domaine de l’innovation. Selon les sources de H24Info, Casablanca va abriter, du 23 au 26 mai, le 1er Forum « Morocco-Israel Connect to Innovate » (Connecter pour innover).

Selon les mêmes sources, ce forum connaîtra la participation de ministres et d’officiels marocains et israéliens, d’hommes d’affaires, d’entrepreneurs et d’investisseurs des deux pays.

« L’objectif de cette rencontre est de connecter les écosystèmes marocain et israélien dans la droite ligne des Accords d’Abraham et de positionner l’innovation israélienne au service du Maroc en faisant en même temps du Royaume une porte sur l’Afrique, voire aussi sur l’Europe », expliquent les mêmes sources.

D’après les informations collectées par notre média, plusieurs personnalités et organismes ont déjà confirmé leur présence à ce rendez-vous: André Azoulay, Conseiller du souverain, David Govrin, chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc ainsi que plusieurs établissements publics comme l’OCP, l’ONEE, l’AMDIE, le Crédit Agricole et TAMWILCOM.

Le premier jour de ce forum sera marqué par la signature d’un mémorandum d’entente (MoU) entre le Maroc et Israël dans les domaines des technologies et de l’investissement.

La « Start-Up Nation Central » est un organisme indépendant à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l’innovation israélienne à l’étranger. Elle travaille à mettre en réseau les leaders politiques, de l’économie et des ONGs pour développer des secteurs technologiques avec un haut potentiel de croissance.