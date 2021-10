Le débat sur l’obligation du pass vaccinal comme seule alternative contre le Covid-19, la transition énergétique verte, la promotion de la recherche scientifique pour l’usage industriel du cannabis ou encore le lancement de l’université en milieu carcérale… Voici les principaux titres de la presse nationale ce mardi 26 octobre.

L’Economiste

Pass vaccinal, ça grince toujours

Depuis l’entrée en vigueur de l’obligation du pass vaccinal, jeudi dernier, plusieurs dérapages ont été signalés. Des citoyens ont déploré « l’excès de zèle » dans l’application de cette décision, qualifiée « d’imbroglio juridique ». Absence d’une base légale régissant cette obligation, impact sur le libre exercice des droits de base des citoyens, protection des données personnelles… Plusieurs griefs ont été pointés par des partis politiques, des ONG, ou encore le Conseil national des droits de l’Homme. Les détracteurs de cette décision appellent aussi à instaurer un délai raisonnable, afin de favoriser une meilleure adaptation.

Secteur EEP, une sortie de crise en ordre dispersé

Après une année atypique, les performances financières des établissements et entreprises publics offrent un tableau contrasté. L’impact de la crise ayant été varié selon les secteurs, la reprise sera aussi inégale. L’année dernière, le secteur des EEP a enregistré un résultat d’exploitation en chute de 97% à 403 millions de DH et une perte sèche de 6 milliards de DH, révèle le ministère des Finances dans le rapport sur les EEP. En même temps, la diversité des secteurs composant le portefeuille public permet de compenser partiellement les impacts négatifs. Les performances de l’OCP, TMSA ou encore I’ONEE ont joué un rôle d’amortisseur du choc lié au covid sur les résultats des EEP. Pour l’ensemble du portefeuille, les profits se redresseraient à 6,2 milliards de DH dont 6,4 milliards de DH pour les entreprises du périmètre stratégique.

Aujourd’hui le Maroc

Terrains domaniaux : Plus de 158.000 ha mobilisés pour l’investissement au 1er semestre

158.365 hectares, hors partenariat agricole, ont été mobilisés au titre du premier semestre de l’année en faveur des secteurs d’activité. Cette superficie est dédiée à la réalisation de 219 projets d’un investissement prévisionnel de 267,63 milliards de dirhams. Ils devront ainsi générer à terme 15.629 nouveaux postes d’emploi. Ce bilan dressé par la Direction des domaines de l’État dans le cadre de la préparation du projet de loi de Finances 2022 souligne le rôle que joue le foncier privé de l’Etat dans le développement socio-économique du pays. En effet, la mobilisation de ce foncier donne une impulsion aux politiques d’investissements productifs et aux programmes majeurs de l’État comme elle contribue au développement des équipements publics et des services sociaux.

Plus de 32.000 grands taxis et 22.000 petits taxis renouvelés à fin mai 2021

Selon le rapport sur les comptes spéciaux du Trésor accompagnant le projet de loi de Finances 2022, jusqu’ à fin mai 2021, 32.350 grands taxis ont été renouvelés, soit 72% du parc. Dans ce sens, l’objectif fixé à fin 2021 est de renouveler 36.000 grands taxis (80% du parc). En 2022, 40.500 grands taxis devront être renouvelés (90% du parc). Pour ce qui est des petits taxis, à fin mai 2021, les chiffres font état de 22.000 petits taxis renouvelés (69% du parc). Pour fin 2021, l’objectif fixé est d’atteindre 25.500 petits taxis (80%) et 29.000 en 2022 (91% du parc). Deux milliards DH sont alloués au programme de subvention pour le renouvellement du parc de taxis sur trois années, à savoir 800 millions DH en 2020, 800 MDH en 2021 et 400 MDH en 2022.

Assahra Al Maghribia

Ait Taleb : le pass obligatoire, seule alternative pour éviter un re-confinement

Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, n’a pas mâché ses mots, soulignant que sans la poursuite de la campagne nationale de vaccination et l’adoption du pass vaccinal, il ne serait pas possible de sortir de la Covid 19. S’exprimant lors de la séance des questions à la Chambre des représentants, Ait Taleb a expliqué qu’il n’y avait pas possibilité d’éviter l’adoption du pass vaccinal obligatoire face à une éventuelle vague épidémique « plus dangereuse » que les précédentes, soulignant que cette mesure était la seule permettant d’éviter un retour au confinement.

Le Maroc a adopté une approche intégrée pour la transition vers une économie verte

Le Maroc a volontairement adopté une approche intégrée, participative et globale reflétant les enjeux et objectifs de la stratégie nationale de développement durable conformément à la volonté politique qui découle des Orientations Royales, a affirmé, lundi à Ryad, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui représente SM le Roi Mohammed VI au Sommet de l’Initiative verte du Moyen Orient (MGI) qui se tient dans la capitale saoudienne. Intervenant lors de ce Sommet, Akhannouch a relevé que cette stratégie vise la transition vers une économie verte en harmonie avec les efforts internationaux en la matière et conformément aux recommandations de l’Instance internationale des experts du climat et aux objectifs du développement durable.

Al Massa

Tanger: Signature de 4 conventions de partenariat pour renforcer la recherche scientifique sur le cannabis

Quatre conventions de partenariat ont été signées, à Tanger, entre l’Association marocaine consultative d’utilisation du cannabis (AMCUC), et trois structures de recherche nationales, en vue de renforcer et de développer la recherche scientifique sur le cannabis et ses produits dérivés. La première convention a été signée par le président de l’AMCUC, Redouane Rabii, et le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni. Les deuxième, troisième et quatrième conventions ont été signées respectivement avec le représentant de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Anouar Arbai, le directeur de l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA), Abdelkhalek Farhat, et la représentante de la Fondation Mascir (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research), Ikram Ganet.

Rissalat Al Oumma

Rejet de 97% des saisines devant le Conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence, institution constitutionnelle et organe indépendant chargé de réguler la concurrence et d’assurer la transparence et l’équité des relations économiques, a accepté une saisine sur les 34 qui lui ont été soumises depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en mars 2020 jusqu’en octobre 2021. La seule saisine acceptée concerne la régulation des prix des désinfectants hydroalcooliques et des masques de protection contre le coronavirus. Une étude récente de l’Institut d’études sociales et médiatiques a conclu que 97% des saisines du Conseil de la concurrence ont reçu des réponses indiquant le rejet, le manque de compétence ou le manque d’intérêt.

L’Opinion

Lancement de la 9e édition de l’Université dans les prisons

La 9e édition de l’Université dans les établissements pénitentiaires a été lancée, jeudi, dans la prison locale de Salé 2. Cette université automnale, lancée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), vise, entre autres, l’insertion socio-économique des détenus, leur participation au développement, la préservation de leur dignité et le renforcement de leur citoyenneté. La DGAPR a participé aux discussions avec la commission spéciale sur le modèle de développement au sujet du système pénitentiaire et de la réinsertion des détenus, en présentant notamment un rapport portant sur « la question pénitentiaire et la prison de demain », a relevé le délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Saleh Tamek.

Al Bayane

Énergies renouvelables: Nomination du Marocain Jaouad El Kharraz à la tête du Centre régional au Caire

Le Marocain Jaouad El Kharraz a été nommé directeur exécutif du Centre régional pour les Énergies renouvelables et l’Efficacité énergétique (RCREEE) au Caire. Dans un communiqué publié sur son site internet, le Centre indique que El Kharraz occupe ce nouveau poste avec une expérience de plus de 18 ans dans divers domaines de l’énergie durable, y compris les politiques énergétiques, les technologies éoliennes, l’énergie solaire et l’hydrogène vert, ainsi que la gestion et le dessalement de l’eau et de l’environnement, et le lien entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et le climat.