L’Organisation arabe du tourisme a exhorté les pays arabes à célébrer la Journée du tourisme arabe le 25 février de chaque année, date de naissance du voyageur marocain Ibn Battouta.

L’Organisation arabe du tourisme a appelé à promouvoir la participation des communautés locales et leur intégration dans le processus de développement touristique en tant que partenaire stratégique, et ce par la sensibilisation et la motivation.

L’organisation a également exigé l’adoption du secteur du tourisme comme un levier efficace pour améliorer les revenus des citoyens et en tant que secteur prometteur qui réalise plus de 10% des rendements économiques par an, appelant les parties concernées du secteur du tourisme arabe aux niveaux gouvernemental et privé à accorder plus d’attention à l’innovation et au renouvellement, et à l’introduction de technologies modernes dans les services et produits touristiques.

Cette année, l’organisation a adopté l’initiative « Intégration des destinations modernes » afin de développer des destinations touristiques correspondant au concept de l’année 2023, qui nécessite le développement des infrastructures et la maximisation des apports économiques du tourisme pour encourager la main-d’œuvre locale et l’égalité des chances dans l’occupation des emplois disponibles dans le secteur du tourisme.

L’organisation a affirmé aussi continuer la réalisation de sa vision de développer et de mettre à jour des programmes de formation, d’accroître l’efficacité et de développer les compétences des travailleurs du secteur du tourisme, expliquant que le développement des destinations touristiques arabes est devenu une nécessité que le monde arabe doit chercher à atteindre afin d’être en mesure de rivaliser et d’attirer divers segments de touristes pour obtenir une part équitable du tourisme mondial.