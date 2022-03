Les mis en cause ont été appréhendés dans des opérations sécuritaires distinctes: deux à bord d’une voiture 4X4 à l’entrée de la ville de Guelmim et un troisième dans la zone rurale Abaynou, à 15 km de la ville, précise la même source.

Les perquisitions effectuées au domicile du troisième prévenu ont abouti à la saisie d’un fusil de chasse sans autorisation, de 14 cartouches, de deux voitures dont un 4X4 et de 88 ballots de chira d’un poids total de 2,313 tonnes, ajoute le communiqué.

Lire aussi. Oum Dreiga: 6 tonnes de chira saisies par les FAR

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et identifier l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires intenses et continus déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour la lutte contre les réseaux de trafic international de stupéfiants et de psychotropes, conclut le communiqué.