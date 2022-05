La société britannique Chriot Ltd vient d’annoncer la levée de 25,5 millions de dollars pour aller de l’avant dans ses projets d’exploration gazière Achois. Les détails.

Selon plusieurs sites spécialisés, citant des sources au sein de la société britannique, Chariot Ltd. a réussi à lever 25,5 millions de dollars pour financer ses projets d’exploration Anchois au large de Larache.

Cette levée de fonds a été rendue possible par la vente de plus de 113,3 millions d’actions au prix unitaire de 18 pence (une livre sterling vaut 100 pence).

La société britannique a annoncé, en décembre 2021, le début des opérations de forage sur le permis Anchois.

Pour rappel, le permis Anchois couvre une superficie totale de 2.390 km². En décembre 2020, la même société a obtenu la licence Rissana qui, elle, couvre une superficie approximative de 8.476 km². Chariot détient une participation de 75% et est opérateur de «Lixus (opérations Anchois-1 et Anchois-2)» en partenariat avec l’Office National des hydrocarbures et des Mines (ONHYM) qui en possède 25%.