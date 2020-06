Êtes-vous prêt pour le showmatch de Mad Fox et MDJS E-Sport

Mad Fox et MDJS E-Sport, en collaboration avec Geek Maroc et H24 Info présentent l’évènement E-Sport de ce déconfinement : Un showmatch explosif où les meilleurs joueurs FIFA au Maroc seront réunis dans les équipes FIFA E-Sport de Mad Fox et MDJS E-Sport pour s’affronter.

Crée en Avril 2019, la MDJS E-Sport a pour mission principale d’aider les jeunes gamers marocains à atteindre le haut niveau international. Première équipe professionnelle du jeu FIFA au Maroc, la Team FIFA MDJS E-Sport a déjà réalisé l’exploit de tenir en échec l’équipe professionnelle du PSG Esports et s’est déjà mesurée aux meilleurs joueurs de la planète en ligne.

La team FIFA MDJS E-Sport est composée de 3 jeunes gamers à haut potentiel et aux profils différents:

Ilyass Mossaid , 21 ans, étudiant en ingénierie informatique et champion MDJS E-Sport

Amine Kettary, 29 ans, ingénieur informatique et streamer MDJS E-Sport

Ayoub Ait Khassid, 24 ans, employé et meilleur joueur national on-line du jeu FIFA

Proche de sa communauté Gaming et ancré dans les valeurs de l’E-Sport marocain et international, Mad Fox propose dans ses locaux ou à l’extérieur des prestations de services spécialisés dans la conception et dans l’organisation de différents événements E-Sport au Maroc.

L’équipe FIFA E-Sport de Mad Fox est composée de passionnés qui ont su se démarquer dans leurs expériences E-Sport, voici leurs palmarès :

Anas Jammi alias Anass-JA : Vainqueur de ESWC AFRICA en 2019, Demi-finaliste du tournoi MDJS E-Sport sur FIFA 19, Champion de la INWI E-league sur FIFA 18

Amine El Azami alias Amine-EL4 : Sept fois Elite 1 sur Fut champion.

Aymane El Azami alias LordAymane7 : Top 3 tournoi MDJS ESPORT FIFA 19, Trophée Elite 1 sur Fut Champion 9 fois d'affilée en 2019, gagnant du tournoi Myproteinfr FIFA 20

Bachir Mellouk alias BachirMellouk: Gagnant de L'INWI E-League Saison 3, Finaliste Tournoi E-Sport ElectroPlanet, Finaliste tournoi El Botola et Orange, Gagnant récemment du Raja FIFA Challenge face aux joueurs pro du Raja Club Athletic

La diffusion des matchs en ligne, ainsi que l’habillage du stream live sont réalisés par l’agence d’événementielle GEEK Maroc. Avec une expertise de 5 ans dans le domaine de l’E-Sport et du gaming au Maroc, l’agence a pu gagner la confiance de plusieurs clients marocains et étrangers, notamment dans la création et la gestion des événements E-Sport en ligne et hors-ligne.

Le Showmatch Mad Fox vs MDJS E-Sport se déroulera en 3 étapes :

Vendredi 26 Juin 2020 à 21H : Anass-JA (Mad Fox) vs Ayoub Itachi (MDJS E-Sport)

Samedi 27 Juin 2020 à 21H : Amine-EL4 (Mad Fox) vs Kaiza (MDJS E-SPORT)

Dimanche 28 Juin 2020 à 21H : LordAymane7 (Mad Fox) vs Thuzay (MDJS E-Sport)

Le commentaring sera proposé par Bachir Mellouk (Mad Fox) et Elqatini Mohamed alias Omizone (MDJS E-Sport)

Toutes ces rencontres seront diffusées en direct sur les pages Facebook des organismes participants :

