Les autorités espagnoles ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans la fraude à la carte bancaire qui consiste à utiliser de manière illégale des informations bancaires pour effectuer des achats en ligne. Les suspects achetaient des appareils électroniques qu’ils revendaient au Maroc.

La Garde Civile, en collaboration avec la Police de Bilbao, a interpellé quatre personnes et émis des mandats d’arrêt contre sept autres dans le cadre d’une opération nommée « Dania« . L’organisation criminelle était spécialisée dans la fraude à la carte bancaire qui consiste à obtenir frauduleusement des produits technologiques haut de gamme afin de les revendre au Maroc. Ils sont accusés d’escroquerie, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle.

Quatre perquisitions et saisies ont été effectuées, ainsi que huit inspections dans des établissements des villes de Bilbao et de Durango (pays basque). Au total, plus de 100 cartes bancaires ont été utilisées pour acquérir divers produits technologiques afin de les vendre au Maroc.

« L’organisation a fraudé plus de 90.000 euros pour acheter des appareils électroniques, principalement des téléphones mobiles de haute gamme destinés à être revendus au Maroc », indique le ministère de l’Intérieur espagnol dans un communiqué diffusé ce 23 décembre.

#OperacionesGC | Desarticulada una organización por estafar mediante el método “Carding” más de 90.000 € y enviar productos a Marruecos. 🚓4 personas detenidas y 7 investigadas

🔎4 registros y 8 inspecciones en establecimientos de #Bilbao y #Durango

💳Más de 100 tarjetas… pic.twitter.com/SBSm3KkhEr — Guardia Civil (@guardiacivil) December 23, 2024

L’enquête Dania a débuté en novembre 2023 après qu’un distributeur de téléphonie mobile à Valence ait signalé des commandes suspectes de téléphones d’une valeur totale de 9.490 euros, destinées aux provinces de Biskaye et Barcelone.

Les enquêteurs ont découvert que les appareils étaient envoyés à Bilbao, Basauri et Leioa. Ils ont identifié 31 commandes passées en 2023, utilisant des identités fictives et 11 numéros de téléphone différents pour masquer les traces. De plus, 41 autres expéditions d’équipements électroniques ont été localisées, et deux établissements à Bilbao étaient impliqués dans la fraude.

Les auteurs présumés avaient effectué les achats frauduleux avec des cartes bancaires de victimes résidant au Danemark, en Allemagne et en Norvège, le mode opératoire de l’organisation étant l’obtention de données personnelles par le biais du « Carding » (fraude à la carte bancaire). Ils achetaient sur des sites web des produits technologiques haut de gamme, principalement des terminaux mobiles de grande valeur économique, qui se vendent rapidement sur le marché de l’occasion et ne se déprécient pas économiquement.