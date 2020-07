Covid-19 : Vivo Energy Maroc élargit son soutien à l’ensemble de ses partenaires

Vivo Energy Maroc a annoncé une série de mesures pour venir en aide aux nombreuses professions de son secteur touchées par la crise. Des actions menées dans la continuité de celles initiées au début de la pandémie comme le don au Fonds de lutte contre le Covid-19 et la fourniture de carburant gratuit aux personnels soignants.

Vivo Energy Maroc, la société en charge de la distribution et de la commercialisation des carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié de marque Butagaz, a mis en place et renforcé ses mesures afin de réduire l’impact de la crise sanitaire actuelle sur ses partenaires. Cette démarche concerne l’ensemble de son écosystème, notamment les mécaniciens, chauffeurs routiers, chauffeurs de taxi, pompistes et gérants de stations-service Shell.

« Vivo Energy Maroc à travers la marque Shell et Butagaz est présente au Maroc depuis près de 100 ans. Nous sommes une entreprise profondément attachée au Maroc avec un héritage et des liens forts avec le Royaume. Il est important pour nous de pouvoir contribuer et aider en cas de besoin. Face à cette pandémie, la décision a été évidente et a visé à aider nos partenaires, ainsi que les personnes qui sont en première ligne et ceux qui sont les plus touchés. Dans ce contexte où le virus est toujours en circulation, il est crucial qu’on reste tous vigilants et qu’on maintienne le respect de l’ensemble des mesures sanitaires mises en place » a déclaré George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

Les aides apportées se matérialisent sous différentes formes. Vivo Energy Maroc soutient ses pompistes à travers la distribution de bons d’achats. Cette opération touche l’ensemble des stations-service Shell du Royaume. Des paniers alimentaires sont également distribués aux chauffeurs routiers. Aussi, les mécaniciens partenaires de l’entreprise bénéficie de cette distribution de paniers faite en partenariat avec La Banque Alimentaire du Maroc. Au côté de ses partenaires, Vivo Energy Maroc a décidé de soutenir les besoins en trésorerie pour leur permettre de continuer à payer les salaires et ainsi éviter les pertes d’emploi, et ce depuis le début du mois d’avril jusqu’à la fin du mois de juin.

Ces actions s’inscrivent dans la continuité de celles déjà menées depuis l’apparition de la pandémie au Maroc. Après sa participation financière au Fonds de solidarité nationale, l’entreprise s’est engagée en offrant une dotation en carburant pour les véhicules médicalisés du ministère de la Santé et en soutenant les personnels soignants sur tout le Maroc en leur fournissant gratuitement le carburant pour leurs déplacements. Vivo Energy Maroc a fait également don de gaz propane aux hôpitaux du Maroc qui luttent contre la pandémie. L’entreprise a financé par ailleurs le développement et la production au Maroc de 400 respirateurs artificiels. La plateforme digitale d’éducation à l’environnement « Mama Tabiaa » a quant à elle été mise en ligne pour les parents et leurs enfants pour offrir un contenu éducatif complémentaire de qualité durant le confinement.