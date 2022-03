L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) donne, à partir du 18 mars 2022, le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination de rappel des bovins contre la fièvre aphteuse associée à la poursuite de l’opération d’identification des bovins sur l’ensemble du territoire.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre du programme de lutte contre les maladies animales contagieuses et vise à renforcer l’immunité du cheptel national, indique l’ONSSA dans un communiqué. Parallèlement, l’Office organise une campagne nationale de vaccination de rappel du cheptel ovin et caprin contre la peste des petits ruminants (PPR) et du cheptel ovin contre la clavelée.

Ces campagnes seront réalisées gratuitement au profit de tous les éleveurs par les services vétérinaires provinciaux de l’Office et les vétérinaires sanitaires mandatés, en collaboration avec les autorités locales et l’Ordre national des vétérinaires.