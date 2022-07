Joe Biden accueillera du 13 au 15 décembre des dirigeants africains pour un sommet censé « souligner l’importance des relations entre les États-Unis et l’Afrique », selon un communiqué diffusé par la Maison Blanche mercredi.

Ce sommet, écrit le président américain, doit « promouvoir davantage un nouvel engagement économique », « renforcer l’engagement des États-Unis et de l’Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains », permettre de travailler sur la coopération face aux pandémies, sur la sécurité alimentaire, sur la crise climatique ainsi que sur la paix.

« Je me réjouis de travailler avec les gouvernements africains, la société civile, les communautés de la diaspora aux Etats-Unis et le secteur privé pour continuer à renforcer notre vision commune de l’avenir des relations entre les États-Unis et l’Afrique, écrit encore Joe Biden.

Lire aussi. Marrakech: top départ pour la 14ème édition du Sommet des affaires USA-Afrique

Le président américain s’est donné pour priorité diplomatique de contrer l’influence des grands régimes autocratiques, comme la Russie et surtout la Chine. Or cette dernière a beaucoup avancé ses pions ces dernières années sur le continent africain, via d’énormes investissements dans les infrastructures et les ressources minières notamment.

Dans un article publié en avril 2021, Shirley Ze Yu, chercheuse à la London School of Economics, relevait que, depuis le début des années 2000, les échanges commerciaux de la Chine avec l’Afrique ont été multipliés par 20 et ses investissements directs sur le continent ont été multipliés par 100.