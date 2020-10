Al Boustane lance sa gamme de jus de fruits BIO

Marque grand public s’il en est, Al Boustane, innove en lançant « BIO » la première marque de jus de fruits issu de l’agriculture biologique, qui promet de retrouver le goût authentique et tous les bienfaits des bons fruits frais du marché !

Il y a du nouveau au rayon des jus de fruits ! Le spécialiste du jus de fruits en brique, Al

Boustane se lance sur le segment du bio avec une nouvelle gamme communément

appelée « BIO » produite par Moroccan Food Processing MFPO, seul et uniquement

producteur marocain de jus de fruits d’origine biologique.

Élaborés sans sucres ajoutés, ni colorants et conservateurs, les jus Al Boustane BIO se

déclinent en deux saveurs, appréciées des Marocains : orange et pomme. Des recettes

savoureuses composées de fruits gorgés de soleil, certifiés « agriculture biologique »,

cueillis à maturité et issus de vergers également certifiés par l’organisme international

ECOCERT.

Pour garantir un jus de fruit de qualité, le groupe MFPO fait preuve d’une grande vigilance

dans la composition de ces jus qui sont systématiquement soumis à des analyses pour

s’assurer qu’il n’existe aucune trace de résidus de pesticides. Le groupe, certifié par

l’organisme international ECOCERT dispose de sa propre unité d’extraction du jus à partir

du fruit frais par opposition aux autres producteurs nationaux qui travaillent exclusivement

à base de concentrés reconstitués par l’addition de l’eau et qui ne disposent pas de

références BIO sur leurs gammes de produits.

L’importance de consommer des jus de fruits bio

Boire des jus de fruits c’est bien. Mais consommer des jus de fruits bio c’est mieux.

Un jus certifié bio apporte la garantie que les fruits dont il est issu ont été cultivés sans

engrais chimiques et sans pesticides. Les purs jus, comme leur nom l’indique, ne

contiennent que le jus naturellement contenu dans le fruit ou le légume. Ils sont sans

sucre et sans eau ajoutés. Ainsi, un jus de fruit bio renferme tous les nutriments et

vitamines nécessaires pour notre organisme.