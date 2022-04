Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport, intervenait le 19 avril au Parlement lors d’une journée d’étude dédiée au secteur et à la sécurité routière. L’occasion aussi pour ce responsable gouvernemental de faire le point sur les aides directes aux transporteurs pour atténuer les effets de la hausse des prix des carburants. Les chiffres.

Dans la foulée de la hausse des prix des carburants sur le marché international, et pour aider les professionnels du transport routier, le gouvernement avait décidé, le 10 mars dernier, de débloquer une aide exceptionnelle et directe aux transporteurs pour éviter toute perturbation du secteur et pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Le 23 mars, l’Exécutif tient parole et met en place un système d’aides qui devrait à terme bénéficier à un total de 180.000 véhicules et une plateforme, entrée effectivement en, service le 1er avril, a été mise en place. Intervenant, mardi 19 avril à la Commission des infrastructures de base, de l’énergie et des mines à la Chambre des représentants, Mohamed Abdeljalil, ministre du transport et de la logistique, a fait un premier point sur les résultats de cette opération.

Ainsi, depuis le 1er avril et à la date du 18 du même mois, le gouvernement a mis la main à la bourse pour débloquer 179,09 millions de dirhams dont 73,86 MDH sous forme de mandats et 105,23 MDH sous forme de virements bancaires.

Ces 179 MDH déjà déboursés constituent un peu plus que la moitié du budget global mobilisé par le gouvernement et qui se chiffre à 307 MDH.

Le ministère ne donne pas plus de détails sur les bénéficiaires effectifs, mais on peut en avoir une idée quand on prend le temps de parcourir la liste des transporteurs qui ont postulé pour les aides étatiques et ce à la date du 18 avril:

89.356 demandes déposées pour 138.970 véhicules, soit 76,5% des véhicules ciblés;

57.401 camions de transport de marchandises pour le compte d’autrui;

36.492 grands taxis;

22.777 petits taxis;

11.668 transports de personnel pour le compte d’autrui;

3.873 véhicules de transport touristique;

1.210 véhicules de transport en milieu rural;

1.077 bus de transport de voyageurs inter-villes;

2.690 bus de transport urbain;

555 véhicules de transport scolaire pour le compte d’autrui;

1.227 véhicules de tractage et de secours.

Selon le ministère de tutelle, la rubrique « carburants » constitue entre 35 et 70% des dépenses des transporteurs selon la nature des véhicules utilisés, les distances parcourues et les conditions dans lesquelles s’effectuent les trajets.