Vidéo. Visite à la nouvelle Fnac de Casa

Après le Morocco Mall, la franchise du Groupe Aksal s’implante à l’intersection des quartiers Maarif et Racine. Une ouverture qui conforte la volonté d’Aksal et de son partenaire Fnac Darty de poursuivre l’expansion régionale de l’enseigne qui est également présente depuis deux mois à Tanger.

Etendu sur une superficie commerciale de 626 mètres carrés, ce tout nouveau magasin présentera l’ensemble des produits et des services proposés par la Fnac: livres, disques, DVD, gaming, micro-informatique, téléphonie, objets connectés, son, photo, jeux et jouets. Rappelons que le premier magasin Fnac Maroc a ouvert ses portes en 2011. Il s’agissait de la première ouverture en franchise du Groupe Fnac dans le monde. L’enseigne compte à ce jour 150 collaborateurs et 100.000 fans facebook.