Vidéo. "Mon projet BP": le concours qui aide les entrepreneurs MRE à réaliser leurs rêves

Trois projets innovants de startups ont été primés vendredi 30 mars à Casablanca, dans le cadre du concours "Mon Projet BP", initié par le groupe Banque Populaire et dédié aux Marocains du Monde (MDM).

Lors de la cérémonie de remise des prix, tenue au club de la Banque Populaire à Casablanca, les distinctions sont allées à Zakaria Laftit, 1er prix du jury pour son projet «Firnas Aerial solutions» visant à fournir des services par drones dans différents secteurs, aux frères Amine et Yassine Elasri, 1er prix du public pour leur projet «Studenjoy», plateforme destinée à accompagner les étudiants marocains en France, et enfin à Yassine Tazi, 2e prix du public pour son projet «RidElectric» de leasing de voitures sans engagements.

«"Mon Projet BP" a pour ambition première d’encourager l’esprit entrepreneurial et d'intéresser les talents marocains à travers le monde à l'opportunité d'investissement au Maroc», à déclaré à H24Info Laïdi El Wardi, DG de la banque de Détail à la BCP. Et d'ajouter: «Nous visons également à accompagner ces talents marocains afin qu'ils concrétisent leurs projets».

Une vision qui s’est confirmée ce vendredi. En effet, afin de les aider à développer leurs projets, la Banque Populaire a remis à Zakaria Laftit, à Amine et Yassine Elasri, et à Yassine Tazi des prix respectifs de 10.000 euros, 5.000 euros et 3.000 euros.