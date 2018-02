Vidéo. Que pensent les Marocains de la Saint-Valentin?

Ce mercredi 14 février, le monde entier célèbre la Saint-Valentin, fête des amoureux mais surtout de plusieurs commerçants pour lesquels cette fête est généralement un jour faste. De plus en plus de Marocains adoptent cette fête et en profitent pour offrir des cadeaux à leurs bien aimé(e)s. Reportage.

Sans aucun doute, la Saint-valentin profite aux commerçants qui réalisent des records de vente grâce à cette journée.

Mohammed, fleuriste à Casablanca nous explique que la flambée des prix des fleurs pendant cette date vient en conséquence aux tarifs très élevés imposés par les fournisseurs. "Les fournisseurs sont conscients de la forte demande ... Une rose qui coûte 1 dirham d'habitude nous est vendue à 8 dirhams pendant cette période, c'est donc tout à fait normal qu'on vende les fleurs à des prix très élevés".

De nombreux commerçants interviewés nous confirment quant à eux recevoir tout autant de clients étrangers que Marocains. Chaque année, ces commerçants adaptent leurs produits à cette occasion en proposant un large choix de cadeaux à offrir.

"Les produits les plus demandés sont les parfums que les clients achètent chaque année", nous confie une vendeuse.

Certains Marocains estiment de leur côté que la Saint-Valentin n'est qu'une fête commerciale, et que l'amour se fête chaque jour aux côtés de nos proches. C'est ce que pense d'ailleurs l'actrice Bouchra Ahrich, rencontrée lors de notre reportage et qui nous a déclaré que "l'amour devrait être fêté chaque jour aux côtés des personnes qui nous inspirent et nous inondent d'ondes positives". Voilà qui est dit!