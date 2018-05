Vidéo. Eurovision: colère d'Israël après une parodie de sa chanson gagnante

La comédienne hollandaise Sanne Wallis de Vries a parodié «Toy», la chanson gagnante de l'Eurovision, interprétée par l'Israélienne Netta Barzilai. Une parodie qui a suscité la colère de l'état israélien, poussant l’ambassade d’Israël aux Pays-Bas à déposer une plainte auprès de BNNVARA TV.

L’humoriste chante «Regardez-moi, je suis un pays si mignon, les dirigeants du monde me mangent tous dans la main, je fais disparaître tous les feux avec un baiser. Nous organisons une fête, vous voulez venir ?»La version satirique diffusée sur la chaîne publique BNNVARA TV critique Israël et s’indigne contre la cruauté et la violence de ses actes à l’égard des Palestiniens. «Dans la mosquée Al-Aqsa, qui sera bientôt vide, de Haïfa à la mer Morte, il y a de la nourriture et des boissons casher, alors venez danser avec moi», poursuit-elle dans sa parodie.

Dans une tenue similaire que celle portée par Netta Barzilai à l’Eurovision le 12 mai, Sanne Wallis de Vries reprend les mêmes gestes et mimiques que la chanteuse israélienne, allant plus loin dans sa mise en scène en diffusant en arrière-plan des images des manifestations sanglantes contre l’inauguration de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.