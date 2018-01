Depuis plusieurs mois, les autorités algériennes procèdent à plusieurs arrestations et expulsions de migrants subsahariens. Parmi eux se trouvent, pourtant, des personnes qui ont vécu et travaillé pendant des années dans le pays: des femmes enceintes, des familles avec enfants en bas-âge et plusieurs enfants non accompagnés. La situation a atteint de telles proportions que le président guinéen Alpha Condé a rappelé l'ambassadeur de son pays à Alger.