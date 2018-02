Vidéo. "Harbana", la parodie hilarante de "Havana" en darija

Hanane Amjad, une humoriste marocaine connue pour ses parodies de chansons, vient de sortir "Harbana", une parodie à la fois drôle et engagée du tube "Havana" de Camila Cabello.

Hanane Amjad y critique le milieu du cinéma et la place très fragile que les comédiennes et actrices y occupent.

"Il m'a dit: si tu veux être bien payée, il faut que tu joues nue ", chante-t-elle, décrivant ainsi le harcèlement sexuel subi par les actrices et les comédiennes. Hanane Amjad fait ensuite un clin d’œil au film très controversé de Nabil Ayouch "Much Loved".

L'humoriste évoque également d'autres problèmes vécus par les acteurs et comédiens marocains tel que la rémunération très faible des artistes et les critiques des internautes marocains, très difficiles à satisfaire. Le tout avec humour et ponctué par des extraits de chansons commerciales marocaines auxquelles elle donne un coup de fraîcheur.

La parodie a en tout cas été bien accueillie par les internautes puisqu'elle a dépassé les 200.000 vues en trois jours seulement.