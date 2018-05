Vidéo. En plein boycott, une vidéo pédagogique sur les prix des carburants à la pompe fait le buzz

Une vidéo de la chaine Youtube Aji-Tfham connaît un énorme succès. En moins de 48 heures, plus de 400 milles personnes ont visionné la vidéo la classant au sixième rang des tendances Youtube au Maroc.

Youtube vous l’a suggéré probablement durant le week-end. Il s'agit d'une vidéo de 17 minutes dans laquelle son concepteur, Elmustapha Elfakkak (alias Swinga), tente de répondre à une seule question: «Comment sont fixent les prix des carburants à la pompe au Maroc ?».

Pour l’expliquer, le Youtubeur se base sur des détails chiffrés et explique la relation entre le pétrole brut et le prix du carburant à la station. Didactique, cette vidéo montre les différentes sortes d'hydrocarbures et les usages qu’en font les entreprises. Argumentative et pleine de détails, la vidéo revient également sur certains background historiques en lien avec le pétrole au Maroc et la création, puis la vente, de la Samir.

La vidéo est tellement devenue virale que les audiences de la vidéo ont choqué le Youtubeur. Sur sa page Facebook, ce dernier s’est dit étonné que les nombres de vues dépassent les 400 milles vues car tout était réuni, selon lui, pour que la vidéo soit un flop. Il cite la longueur de la vidéo (17 minutes), le rythme rapide du texte, plein de chiffres et mis en ligne à minuit. Mais Mustapha Swinga doit également savoir que sa vidéo a été publié en pleine campagne de boycott contre la cherté de la vie. Ce qui a sans-doute participé à l'énorme succès de son podcast.