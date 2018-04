Des hackers marocains font trembler YouTube et Vevo

Le clip Despacito, le plus regardée sur YouTube avec environ 5 milliards de vues, a été un temps supprimé du réseau social. Les hackers marocains Kuroi’SH et Prosox en sont à l’origine. Ils ont également piraté Vevo, une plateforme de diffusion de clips musicaux.

Les hackers ont supprimé ou renommé les vidéos musicales les plus populaires comme celle de Drake, Vald, Katy Pery, Adele, Maroon 5, Daddy Yankee, Shakira. Et la liste ne cesse de s'agrandir.

Selon Konbini, ces hackers seraient des Marocains, défenseurs de la cause palestinienne. Comme le prouve les messages qu’ils laissent sur les titres des vidéos hackées, on peut y lire notamment: "Piraté par Prosox et Kuroi’sh @OpIsrael", suivi de , "Libérez la Palestine".

Cependant sur le compte Twitter de Prosox, un hacker explique qu’il a piraté Vevo car, estime-t-il, "il n’est pas normal de laisser ces types de plateformes à des développeurs qui n’ont pas prit en compte les failles". S’il voulait "porter préjudice aux clients, il aurait supprimé toutes les vidéos", a ajouté le hacker, jurant ne pas être la personne ayant supprimé la vidéo de Despacito.

@Vevo You have all my respect but do not leave the control to your site to any developer did not take into account this hacking it was a fun if we would like to harm your customers we would delete all the video but I did not delete despacito must believe me

— Prosox (@ProsoxW3b) April 10, 2018