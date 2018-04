Diapo. La réponse de Mohammed VI à une femme "mal coiffée" 

Alors que les Français célèbrent Pacques, Brigitte Ferrat, assistance parlementaire estampillée Les Républicains, a eu le privilège de rencontrer le roi Mohammed VI dans une célèbre jardinerie parisienne. Surprise d'apercevoir le souverain, Brigitte Ferrat a d'abord hésité à se prendre en photo en compagnie du roi du Maroc, à cause... de ses cheveux mal coiffés. Mais le roi l'a tout de suite rassurée. "J’aurais pu me coiffer, il me répond: on s’en fou! Naturel et spontané", a écrit Brigitte Ferrat sur son compte Twitter.

