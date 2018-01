La météo l’a annoncé, et le temps n’a pas «déçu». Le Maroc connaît ce weekend un temps très froid, avec de fortes pluies, des rafales et des chutes de neige abondantes. Et certaines villes en pâtissent plus que d’autres, comme on peut le voir sur ces photos prises à Ifrane, Oulmès et Agouim (province de Ouarzazate):

