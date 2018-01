Vidéo. Le TGV marocain vu par BFM TV

La chaîne française d'informations en continu BFM TV met le TGV marocain à l'honneur. Décryptage en chiffres.

Tanger, Kénitra, Rabat et Casablanca seront les quatre villes desservies par le premier TGV du Maroc, qui entrera en service avant fin 2018. Dorénavant, on pourra relier en 1h20 Rabat et Tanger. Les trains atteindront une vitesse de 320 km/h entre Tanger et Kénitra, sur quelques 200 km. Ce chantier aura coûté 2 milliards d'euros.