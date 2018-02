Vidéo. La réaction courageuse de Lina Bikiche face à un agresseur sexuel

Dans une vidéo relayée par Franceinfo, la youtubeuse marocaine Lina Bikiche raconte comment elle a donné à un agresseur sexuel une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier.

En voilà une qui n’a vraiment pas froid aux yeux. Alors qu’elle allait retirer de l’argent au guichet automatique, la blogueuse marocaine Lina Bikiche a été accostée par un homme, qui a commencé à lui poser plusieurs questions. «En le regardant, je me suis rendue compte qu’il était en train de se masturber sous ses vêtements», relate la jeune femme dans une vidéo qui vient d’être postée sur la page Facebook de Franceinfo.

Face à cet interlocuteur pervers, Lina Bikiche n’a pas tremblé ni décidé de s’enfuir. Elle a simplement enclenché la caméra de son smartphone pour le filmer, afin d’«avoir une preuve de ce qu’il se passe, peu importe la suite». Devenu la proie, l’agresseur sexuel a arrêté sa besogne pour s’éloigner. Mais sa victime ne l’entendait pas de cette oreille, et l’a suivi sur une bonne distance. L’homme a finalement pris la fuite en courant, mais pas avant que son visage soit capturé dans la vidéo. Il a finalement été arrêté par la police.

Lina Bikiche est connue pour ses vidéos drôles et engagées, défendant la cause féministe. Elle a notamment publié une parodie de la chanson "Let Go" de Saad Lamjarred, après la mise en liberté provisoire de ce dernier en août 2017. Poursuivi pour viol aggravé et violences volontaires aggravées depuis octobre 2016, le crooner marocain est interdit de quitter le territoire français.