Vidéo. A Marrakech, une administration fantôme

On aurait du mal à y croire si ça n’avait pas été filmé. Une vidéo publiée sur Facebook le 5 mars dernier par un utilisateur nommé Jean-Claude Mazel montre les locaux de la Délégation du commerce et de l’industrie de Marrakech totalement vides, longtemps avant l’heure de la fermeture. Venu établir un document administratif, l’auteur de la vidéo ne trouve ni responsable ni fonctionnaire sur place. Une habitude pourtant trop souvent critiquée, et qui a même été pointée du doigt par le roi du Maroc…