Outre les ressortissants des deux pays, des combattants étrangers sont engagés dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Parmi eux, des Marocains ont choisi leur camp.

Après plus de deux ans, soit depuis le 24 février 2022, la Russie et l’Ukraine sont toujours en guerre. A ce jour, les combats se poursuivent et l’on entrevoit difficilement une fin prochaine du conflit qui a fait de nombreuses pertes en vies humaines, militaires, mais aussi et surtout civiles.

Outre les ressortissants des deux pays en conflit, des combattants étrangers sont aussi sur le front. Parmi eux, des Marocains. Et dans les deux camps. H24Info rapportait déjà à la mi-juin que des ressortissants du Royaume détenant la nationalité ukrainienne étaient enrôlés pour le service militaire obligatoire imposé par Kiev, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur la mobilisation dans le pays le 18 mai dernier.

Avec cette loi, Kiev souhaitait recruter des centaines de milliers de soldats supplémentaires pour tenir ses positions sur le front face aux forces russes. Ainsi, des Marocains étaient déjà sur les fronts de combat, selon des sources concordantes contactées par H24Info au sein de la communauté marocaine en Ukraine.

Il faut préciser que les concernés détiennent également la nationalité ukrainienne. Et «aux yeux des lois ukrainiennes, ces Marocains qui ont la nationalité ukrainienne sont Ukrainiens et rien d’autre», selon notre source. Autrement dit, l’Ukraine interdit la double nationalité.

Lire aussi. Guerre en Ukraine: ces Marocains appelés au front contre la Russie

Et en cas de refus, tout réfractaire s’expose à des sanctions. Cela peut aller «de la prison jusqu’au gel de nos avoirs sur nos comptes bancaires en cas de fuite ou de refus de la décision des autorités ukrainiennes», nous avait expliqué un Marocain marié à une Ukrainienne.

Des Marocains combattent également pour le compte du Kremlin en Ukraine. Le Britannique Ben Stimson, engagé au sein des forces pro-russes en Ukraine depuis 2015 selon les médias britanniques, a en effet posté en juin dernier sur le réseau social Telegram une photo en compagnie de deux hommes en uniformes de l’armée russe présentés comme des Marocains.

«Bonne chance à mes frères marocains Saeed et Mahmoud. Saeed me manquera spécialement, un bon ami et un vrai blagueur. Bonne chance dans la SMO (Opération militaire spéciale, ndlr). Que Dieu/Allah soit avec vous, les gars», a-t-il écrit en légende.