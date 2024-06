Une trentaine de PME du secteur textile ont été sélectionnées pour la deuxième phase du programme Gtex Menatex Maroc. À l’initiative du Centre de Commerce International, ce programme place au cœur de ses ambitions la compétitivité et la durabilité.

Après le succès de la première phase, le programme Gtex Menatex fait son retour au Maroc pour une seconde phase. La phase de sélection, clôturée le mois dernier, a été suivie par l’atelier de lancement de cette seconde édition qui s’est tenue le 10 juin à Casablanca, en présence des partenaires du programme, à savoir le Centre de Commerce International, coordinateur du programme, et l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH).

Pour cette seconde édition, 31 opérateurs textiles, des TPME en majorité, ont été sélectionnés. Axée cette fois sur la durabilité et la circularité, cette seconde phase du Gtex Menatex reste fidèle à ses objectifs.

En effet, comme l’a exprimé Delphine Clément, gestionnaire du projet au Maroc, «ce projet vise à accompagner l’industrie textile et habillement au Maroc à être plus compétitive et à accéder à de nouveaux marchés».

Au-delà de cet objectif générique, la responsable du projet a souligné l’ambition principale qui est d’aider les PME du secteur à mieux produire pour se positionner sur le marché international.

Un changement systémique

Pour atteindre les résultats escomptés et favoriser le potentiel du secteur en matière de création d’emplois, le Gtex Menatex Maroc compte travailler directement avec les entreprises et l’écosystème institutionnel. En choisissant cette voie, les initiateurs espèrent, in fine, améliorer l’optimisation des ressources et les processus de circularité des entreprises.

De plus, il est envisagé pour elles une meilleure productivité grâce à la réduction des déchets par la fabrication Lean et la numérisation. La diversification des marchés et des clients fait également partie des objectifs poursuivis.

En ce qui concerne le volet institutionnel, Gtex Menatex mise sur un changement systémique, ce qui passera par l’établissement de liens entre les diverses parties prenantes du textile et de l’habillement.

Aligné sur les Objectifs du millénaire pour le développement, le programme vise également la réduction de la pauvreté et l’atténuation du changement climatique. Il convient de rappeler que ce programme, financé par des agences de coopération suisse et suédoise, a, dans sa phase précédente, accompagné 35 PME et permis la création de quelque 1 600 emplois.