Le chiffre d’affaires (CA) du groupe Tanger Med devrait atteindre les 9,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

Ce CA progresserait à 10,22 MMDH en 2026 et à 10,83 MMDH en 2026, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des Finances. Au titre des six premiers mois de 2024, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5 MMDH, en hausse de 21% par rapport à la même période l’exercice précédent, fait savoir la même source, ajoutant que les prévisions de clôture de cette année sont estimées à 9,29 MMDH. S’agissant des investissements prévus, il s’élèvent à 2,2 MMDH pour 2025, 3,08 MMDH pour 2026 et 1,19 MMDH pour 2027, avec des projets structurants portant notamment sur l’extension du port de Tanger Med Passagers et l’aménagement des zones industrielles.

Au S1-2024, les investissements réalisés ont atteint 388 millions de dirhams (MDH), avec des prévisions de clôture de l’année estimées à environ 3,61 MMDH. Le rapport rappelle aussi que le complexe portuaire Tanger Med a continué, en 2023, d’affirmer son leadership en Méditerranée et en Afrique, consolidant son rôle en tant que plateforme de référence pour les échanges commerciaux nationaux. Premier port en Méditerranée et en Afrique, le groupe TMSA (Tanger Med Special Agency) s’appuie sur le réseau de Marsa Maroc, composé de 24 terminaux à conteneurs et vracs répartis dans 10 ports à travers le Maroc.

Le groupe est également un acteur clé dans l’aménagement de plus de 3.000 hectares de zones d’activités économiques, abritant plus de 1.300 entreprises générant un chiffre d’affaires de 155 MDH (+16,5% par rapport à 2022), dans des secteurs stratégiques tels que l’automobile, l’aéronautique, le textile, l’ago-alimentaire et la logistique.

En effet, le port Tanger Med a traité, en 2023, 122,44 millions de tonnes de marchandises (+13,6% comparativement à une année auparavant) et 8,62 millions d’équivalent vingt pieds (+13,4% par rapport à 2022), atteignant plus de 95% de sa capacité nominale, avec des résultats en avance de quatre ans sur les objectifs fixés. Le secteur passagers a aussi connu une reprise significative, avec 2,7 millions de passagers accueillis en 2023, soit une augmentation de 30% en glissement annuel, retrouvant les niveaux d’avant la pandémie.

En parallèle, la plateforme industrielle de Tanger Med a attiré un investissement total de 6,15 MMDH, créant 14.500 nouveaux emplois. Le développement des zones d’activités s’est renforcé avec l’installation de 85 nouvelles entreprises, représentant un investissement privé de 2,35 MMDH et générant 9.439 nouveaux emplois.