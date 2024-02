Le leader national des solutions d’emballages en papier et carton, GPC a obtenu la certification BRCGS/Packaging pour ses trois sites de fabrication de carton ondulé. Les audits ont été réalisés récemment sur les sites de Mohammedia, Kénitra – Atlantic Free Zone et Agadir, par l’organisme de certification allemand TUV-nord, démontrant l’engagement continu de GPC envers la sécurité des aliments et la qualité de ses produits, indique GPC dans un communiqué.

« Dans le cadre de notre stratégie d’accompagnement du Plan Maroc Vert qui appuie la promotion des exportateurs de fruits et légumes, d’agroalimentaire et de la pêche, GPC- Papier et Carton a mis à niveau dernièrement les deux sites de Mohammedia et de Kénitra afin d’être certifié BRCGS/Packaging, quelques années après le site d’Agadir, certifié depuis 2017», a déclaré Mounir El Bari, directeur général de GPC – Papier et Carton, cité dans le communiqué.

« La certification BRCGS/Packaging, délivrée par le British Retail Consortium, est une norme mondiale reconnue qui garantit la sécurité, la qualité et la légalité des matériaux d’emballage utilisés dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire et de produits de consommation. Elle est essentielle pour répondre aux exigences des secteurs qui utilisent le carton ondulé en contact avec les denrées alimentaires, tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, la pêche et l’industrie de la conserve alimentaire », poursuit la même source.

L’audit des trois sites de production de carton ondulé a eu lieu en janvier 2024 et a permis de certifier ces sites conformément au standard BRCGS/Packaging. Le site d’Agadir a été classé en grade AA, tandis que les sites de Mohammedia et de Kénitra – Atlantic Free Zone ont obtenu le grade A.

«Désormais, le carton de GPC est l’ami des denrées alimentaires et les trois sites de carton ondulé de GPC sont désormais certifiés BRCGS/Packaging, ce qui permettra de satisfaire les exigences de nos clients exportateurs mais aussi de rassurer le consommateur marocain sur l’utilisation du carton GPC pour emballer ses produits alimentaires qui compte aujourd’hui plus de 80 millions d’emballages exportés indirectement avec les fruits et légumes uniquement», confirme Mounir El Bari.

La certification BRCGS/Packaging est un gage de qualité et de sécurité pour les clients de GPC et confirme l’engagement de l’entreprise envers l’excellence dans toutes ses opérations.