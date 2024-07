Après l’utilisation par les forces de l’ordre, hier mercredi 10 juillet, de canons à eau pour disperser une marche nationale des professionnels de la santé, la Coordination syndicale nationale réagit ce matin et annonce une nouvelle marche.

Une nouvelle marche nationale pour protester contre la négligence et la non-application de l’accord signé en janvier dernier entre le ministère de la Santé et la coordination syndicale a eu lieu, ce mercredi 10 juillet, depuis la place Bab El Had à Rabat.

Les organisateurs avaient appelé à cette marche nationale pour exprimer leur mécontentement face au silence de l’exécutif concernant leurs revendications professionnelles et le non-respect des accords précédemment conclus après de longues négociations.

Le mouvement de grève a également été décidé suite à la programmation au menu du prochain Conseil de gouvernement de trois projets de décret relatifs à la création de nouvelles entités dans le secteur. Il s’agit de la loi n° 08.22 relative à la création des groupements sanitaires, la loi n° 10.22 relative à la création de l’Agence marocaine des médicaments, et la loi n° 11.22 relative à la création de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés.

Selon la Coordination syndicale nationale du secteur de la santé, ces textes ont été élaborés de manière unilatérale sans impliquer les syndicats du secteur. Elle a alors annoncé une grève de trois jours, soit les 9, 10 et 11 juillet, dans les hôpitaux publics.

Il était notamment prévu, hier mercredi 10 juillet, une marche qui devait aller de Bab El Had au siège du Parlement, à Rabat. Mais cette manifestation a été dispersée par les forces de l’ordre à coups de matraques et de jets d’eau, et plusieurs manifestants ont été blessés.

Dans un communiqué publié suite aux incidents de jeudi, la Coordination a exprimé son indignation et sa colère tout en promettant une escalade des actions et un programme de lutte intensifié. Une grève nationale est annoncée pour ces 11 et 12 juillet, suivie de deux autres de cinq jours, soit du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet.

Notons que ces grèves, qui ne toucheront pas les services d’urgence et de garde, seront accompagnés de manifestations régionales et provinciales.

Une situation «incompréhensible»

Jusqu’où ira la crise? «La situation est incompréhensible et la répression est injustifiée puisque les deux parties ont déjà signé un accord, de même qu’elles ont organisé des dialogues pour le respect des accords. Sauf que les revendications des travailleurs de la santé n’ont pas eu de réponses favorables», a commenté Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, interrogé par H24Info.

«Il est clair que cette situation ne fait, malheureusement, qu’influer sur le secteur de la santé et l’image de l’hôpital public, qui demeure la locomotive de l’offre de soin au Maroc comme ailleurs. Sans parler de l’impact que ces grèves auront sur le droit aux soins et à la santé, d’autant plus que l’activité sera suspendue au niveau de plusieurs services hospitaliers. Nous espérons que ce dossier sera débloqué dans les meilleurs délais», a conclu l’expert.