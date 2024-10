Soldats, aviateurs, pompiers et secouristes d’urgence de la Garde nationale de l’Utah ont participé à un exercice de gestion des catastrophes aux côtés de leurs homologues marocains, du 9 au 20 septembre 2024, à Kénitra, Tanger et Ksar Sghir, apprend-on d’un communiqué de l’ambassade américaine à Rabat.

Baptisé Maroc Mantlet, cet exercice annuel de planification et de préparation des catastrophes du Royaume est organisé en collaboration avec les Forces Armées Royales (FAR) et plusieurs agences civiles marocaines. Maroc Mantlet 2024 est l’aboutissement d’une année de préparation entre la Garde nationale de l’Utah et leurs partenaires marocains, a précisé l’ambassade dans un communiqué publié mardi. L’exercice comprenait six modules de formation et s’est déroulé à l’Unité de Secours et de Sauvetage ainsi qu’à la 5e Base Navale de Ksar Sghir.

«Les programmes d’entraînement conjoints entre les États-Unis et le Maroc sont un élément clé du partenariat stratégique entre nos deux nations en matière de sécurité», a déclaré l’ambassadeur Puneet Talwar. «Maroc Mantlet renforce notre sécurité mutuelle et améliore notre préparation tout en optimisant la coordination dans la gestion des catastrophes naturelles», a-t-il ajouté.

Maroc Mantlet couvre plusieurs domaines tels que la recherche et le sauvetage urbains, la lutte contre les incendies, les interventions médicales d’urgence, la réponse NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), ainsi que le sauvetage en milieu aquatique avec l’appui d’hélicoptères.

L’édition de cette année s’est concentrée sur un séisme simulé de grande ampleur près de la 5e Base navale qui a servi de cadre pour les différents modules de formation.

Le lieutenant-colonel Brady Pollock, commandant adjoint de la 8e Force de Réponse d’Urgence Intérieure de la Garde nationale de l’Utah, a souligné que «le point fort de l’exercice a été la démonstration de l’interopérabilité entre les FAR, la Direction Générale de la Protection Civile, le Ministère de l’Intérieur et d’autres agences du Royaume».

Il a ajouté que « la collaboration, de la phase de planification initiale à l’exécution des exercices sur le site de la catastrophe simulée, illustre les progrès accomplis après plus d’une décennie de coopération entre le Maroc et la Garde nationale de l’Utah ».

La Garde nationale de l’Utah et le Royaume du Maroc sont liés par le Programme de Partenariat d’État, qui favorise la formation conjointe et les missions partagées. Ce partenariat inclut des opérations d’assistance humanitaire ainsi que des exercices de planification et de préparation aux catastrophes, comme Maroc Mantlet. Initié en 2003, ce partenariat est considéré comme l’un des plus réussis sur le continent africain après 21 ans de collaboration.

En outre, le Maroc participe à plus de 100 engagements militaires avec les forces américaines chaque année, y compris l’African Lion, le plus grand exercice militaire annuel en Afrique.

Le Royaume est également un partenaire majeur des programmes américains d’Enseignement et de Formation Militaire Internationale (IMET) et des Ventes Militaires à l’Étranger (FMS).