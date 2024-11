Suite au discours royal à l’occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, jeudi, une réunion au cours de laquelle il a été procédé à l’examen des mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de la Vision Royale visant à opérer un nouveau virage dans le domaine de la gestion des affaires de la Communauté marocaine résidant à l’étranger.

À l’entame de cette rencontre, le chef du gouvernement a passé en revue la teneur du Discours Royal, qui fixe les grandes lignes de ce chantier réformiste, à savoir la restructuration du cadre institutionnel du « Conseil de la Communauté marocaine à l’Étranger » et la création de « la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger », soulignant que le gouvernement a saisi les Hautes Orientations Royales de manière attentive et réfléchie et a mobilisé tous les moyens pour faire de cette réforme un succès, indique un communiqué de le Département du chef du gouvernement.

Akhannouch a affirmé que « le gouvernement veillera à la mise en œuvre de cette Vision Royale ambitieuse avec le sérieux et la célérité requises, à travers une série de mesures susceptibles de garantir la coordination et la convergence des attributions des institutions chargées des affaires des Marocains du monde et de répondre aux nouveaux besoins de la communauté marocaine à l’étranger ».

Lire aussi. Le CCME disposé à contribuer à la mise en œuvre des orientations royales pour les MRE

Les participants à cette réunion ont discuté des initiatives visant à renforcer l’attachement culturel et spirituel des membres de la communauté marocaine à l’étranger avec leur patrie, à simplifier et à digitaliser les procédures administratives et judiciaires, à accompagner les compétences et les talents, à soutenir les différentes initiatives et à encourager les investissements au sein du Royaume à la lumière des incitations accordées par la nouvelle charte de l’investissement, relève le communiqué.

Cette réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, du Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane et de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni.