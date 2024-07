Israël a indiqué samedi avoir visé deux hauts dirigeants du Hamas, dont son chef militaire, dans le sud de la bande de Gaza, où le mouvement islamiste palestinien a fait état de 90 morts dans une frappe israélienne sur un camp de déplacés.

L’armée israélienne a affirmé avoir visé Mohammed Deif et Rafa Salama, respectivement chef de la branche armée et commandant à Khan Younès du Hamas, présentés comme « deux cerveaux du massacre du 7 octobre », date de l’attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste palestinien en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

« Il n’y a pas de certitude qu’ils aient été éliminés l’un et l’autre », a ensuite affirmé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. « Ces dernières semaines, nous avons identifié des failles claires au sein du Hamas (…) L’opération d’aujourd’hui y contribue aussi, qu’importe l’issue qu’elle aura« , a-t-il ajouté.

L’insaisissable Mohammed Deif avait annoncé dans un enregistrement diffusé par le Hamas, le matin du 7 octobre, le début de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa« . Avant la frappe de samedi, il avait échappé au moins à six tentatives d’élimination connues.

« L’élimination des chefs du Hamas permet d’avancer vers la réussite de tous nos objectifs », a encore affirmé M. Netanyahu. « Cela envoie un message de dissuasion à tous les intermédiaires de l’Iran et à l’Iran lui-même. »

« Aucun endroit sûr »

Dans le secteur de la frappe, près de Khan Younès, dans le sud du territoire, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé que 90 Palestiniens avaient été tués « dont la moitié étaient des femmes et des enfants » et 300 blessés dans une frappe aérienne sur le camp de déplacés d’al-Mawasi, révisant à la hausse un précédent bilan d’au moins 71 morts.

Ce secteur avait été désigné par Israël comme « zone humanitaire ».

« La frappe a été menée dans une zone clôturée gérée par le Hamas où, selon nos informations, seuls des terroristes du Hamas étaient présents, et aucun civil« , a indiqué l’armée, estimant que « la plupart des victimes étaient des terroristes ».

Le Hamas a estimé que les déclarations israéliennes visaient « à masquer l’ampleur de l’effroyable massacre ».

« Il y a eu un tir de drone, puis trois missiles », relate dans le camp frappé d’al-Mawasi, Mahmoud Abou Akar.

« Il y a des gens qui ont perdu des jambes ou des bras partout, c’est une scène inconcevable« , décrit, en pleurs, Mahmoud Chahine à l’AFP.

Selon l’Unrwa, agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, environ 1,5 million de personnes se trouvent dans le secteur d’al-Mawasi, à Khan Younès et plus au sud à Rafah.

« L’affirmation selon laquelle les habitants de Gaza peuvent se déplacer vers des zones +ûres ou humanitaires est fausse« , a réagi sur X le chef de l’Unrwa, Philippe Lazzarini. A Gaza « aucun endroit n’est sûr. Personne n’est en sécurité », a-t-il souligné.

Après des mois d’appels internationaux pour un cessez-le-feu, le ton monte aussi en Israël contre le gouvernement, avec trois manifestations dans la soirée, deux à Tel-Aviv et une à Jérusalem, contre le gouvernement et pour réclamer un accord pour la libération des otages.

La guerre a éclaté le 7 octobre après l’attaque sans précédent du Hamas infiltré depuis Gaza dans le sud d’Israël, qui a entraîné la mort de 1.195 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Sur 251 personnes alors enlevées, 116 sont toujours retenues à Gaza dont 42 sont mortes, selon l’armée.

En riposte, Israël a juré de détruire le Hamas, au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza, et lancé une offensive qui a fait jusqu’à présent 38.443 morts, en majorité des civils, d’après des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.

#Gaza

4 schools hit in the last 4 days.

Since the war began, two thirds of @UNRWA schools in Gaza have been hit, some were bombed out, many severely damaged.

Schools have gone from safe places of #education & hope for children to overcrowded shelters and often ending up a…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 10, 2024