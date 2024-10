Un proche du chef présumé d’Al-Qaïda a demandé la libération des otages israéliens retenus à Gaza, estimant que les garder captifs dessert la cause palestinienne, trop délaissée à son goût, selon SITE, une organisation américaine privée qui traque l’activité des jihadistes.

Le vétéran de la centrale jihadiste Mustafa Hamid (alias Abou al-Walid al-Masri), beau-père de Saïf El-Adel, considéré comme le probable chef d’Al-Qaïda et dont on ignore le lieu de résidence, fait valoir qu’en « raison de l’attention intense portée à la restitution des corps des otages morts et celle de ceux encore en vie (…), le sort des prisonniers palestiniens est ignoré », explique SITE.

Le groupe américain s’appuie sur un texte de l’intéressé daté de vendredi, dont il publie une traduction en anglais.

Le document a été mis en ligne au lendemain de l’annonce de la mort de Yahya Sinouar, chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, et cerveau de l’attaque d’une ampleur inédite du 7 octobre 2023 en Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Tué par Israël dans le territoire palestinien, ce dernier s’était montré inflexible dans les négociations pour faire libérer les otages emmenés ce jour-là à Gaza.

Lire aussi. Quel avenir pour le Hamas après la mort de Yahya Sinouar?

Le Hamas et d’autres groupes islamistes détiennent encore 97 otages, dont 34 ont été confirmés morts par l’armée israélienne. Au total, 251 personnes avaient été enlevées, dont une partie a été libérée lors d’une trêve en décembre. Plusieurs otages ont ensuite été retrouvés morts.

« Quant au nouveau Sinouar qui dirigera les héros de Gaza, son premier devoir doit être de restituer les corps des prisonniers juifs kidnappés à leurs familles », estime Mustafa Hamid, considéré par des experts consultés par l’AFP comme proche de plusieurs cadres tutélaires de la centrale d’Al-Qaïda.

Lire aussi. Le Burkina Faso suspend France 24 après l’interview d’un chef d’Al-Qaïda

« Leurs corps doivent être restitués immédiatement à leurs familles en Israël, et ce dossier doit être clos et non rouvert », ajoute-t-il, pointant les « conséquences » du maintien de ces otages depuis plus d’un an et citant le bilan humain extrêmement lourd parmi les habitants de Gaza.

Des propos qui tranchent avec l’inflexibilité affichée côté Hamas, sur lequel Al-Qaïda n’a pour autant aucun levier majeur.

« De plus, la question palestinienne a disparu, et personne n’en parle sauf à travers la question des kidnappés », poursuit le vétéran. « Et personne ne se soucie des prisonniers palestiniens, ni dans les médias ni dans les négociations ni dans les manifestations, car il n’y a personne pour les pleurer ».

« Clôturons donc le dossier des juifs kidnappés », exhorte-t-il, « pour qu’il ne reste plus que le dossier de la Palestine et de la mosquée al-Aqsa » de Jérusalem.

Le Hamas a déclaré vendredi que les otages ne seraient pas libérés avant « l’arrêt » de l’offensive israélienne.