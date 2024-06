L’armée israélienne a annoncé samedi avoir libéré quatre otages israéliens, en vie, lors d’une opération militaire « difficile » à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, où une guerre oppose Israël au mouvement palestinien Hamas.

Samedi matin, lors « d’une opération spéciale difficile de jour à Nousseirat, quatre otages israéliens ont été libérés », a indiqué l’armée dans un communiqué.

Il s’agit de Noa Argamani, 26 ans, Almog Meir Jan, 22 ans, Andrey Kozlov, 27 ans, et Shlomi Ziv, 41 ans, tous les quatre « enlevés » par le Hamas le 7 octobre sur le site du festival de musique electro Nova, a précisé l’armée.

Les otages, selon cette même source, ont été « secourus » dans deux lieux différents au cœur de Nousseirat.

« Ils sont en bonne santé et ont été transférés au centre médical Sheba de Tel Hashomer pour effectuer des examens médicaux complémentaires », selon ce communiqué.

« Noa, Almog, Andrey et Shlomi, nous sommes très heureux de vous accueillir à la maison », s’est félicité, sur X, Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, qualifiant l’opération militaire ayant permis leur « libération d’héroïque ».

Noa, Almog, Andrey and Shlomi – we are overjoyed to have you home.

IDF, ISA and Special Forces conducted a complex, heroic operation to rescue four hostages held by Hamas in Gaza and brought them home to Israel.

We will keep fighting until 120 hostages are home. 🇮🇱

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) June 8, 2024