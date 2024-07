Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche soir avoir donné son accord à l’envoi d’une délégation jeudi pour négocier un accord sur la libération des otages à Gaza.

« Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu aujourd’hui des discussions approfondies sur le sujet des otages avec l’équipe de négociateurs et de hauts responsables de la sécurité [et] a ordonné d’envoyer une délégation de négociation ce jeudi », indique un communiqué du bureau du Premier ministre, sans préciser où sera envoyée cette délégation.

Un nouveau cycle de négociations indirectes entre le Hamas et Israël en vue d’un cessez-le-feu assorti d’un accord pour la libération des otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël a repris au début du mois sous la médiation du Qatar, de l’Egypte et des Etats-Unis.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a estimé vendredi que les négociations sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s’approchent de la « ligne d’arrivée », ajoutant qu’Israël et le Hamas ont chacun accepté l’accord-cadre présenté il y a plusieurs semaines par le président américain Joe Biden.

Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant estime de son côté que « les conditions ont été créées » et qu' »une occasion limitée dans le temps se présente pour établir un cadre en vue de la libération des otages », selon un communiqué de son bureau.

Depuis le début de la guerre déclenchée par le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas à partir de la bande de Gaza, la seule trêve négociée avait débouché fin novembre sur la libération en l’espace d’une semaine de 105 otages, dont 80 Israéliens, et de 240 Palestiniens détenus par Israël.

L’attaque sans précédent menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre a entraîné la mort de 1.195 morts personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Sur 251 personnes enlevées le 7 octobre, 116 sont toujours retenues captives à Gaza, dont 42 ont été déclarées mortes par l’armée israélienne.

La campagne de représailles israéliennes sur la bande de Gaza a fait plus de 38.800 morts, en majorité des civils, d’après des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza. Une grande partie de Gaza est en ruines et l’ONU affirme que la situation humanitaire y est catastrophique.

M. Netanyahu, doit quitter Israël lundi pour les Etats-Unis, où il est attendu pour un discours devant le Congrès mercredi. Il répète à l’envi que rien n’empêchera Israël d’atteindre son objectif d’éradiquer le Hamas et de libérer les otages. Mais il fait face à une pression interne et internationale croissante, y compris de la part des Etats-Unis, plus proche allié d’Israël, pour accepter un accord, en raison du coût humain, matériel et humanitaire du conflit.