Le Programme alimentaire mondial, en charge de l’acheminement de l’aide arrivant à Gaza via la jetée temporaire américaine, y a suspendu ses opérations pour évaluer la situation sécuritaire, a annoncé lundi un porte-parole de l’ONU.

« Nos collègues du Programme alimentaire mondial nous disent que nous suspendons temporairement les opérations à la jetée flottante jusqu’à ce que soit menée une évaluation des conditions de sécurité pour assurer la sécurité de notre personnel et de nos partenaires », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU.

Interrogé sur les raisons de cette interruption, il a évoqué l’opération israélienne samedi pour libérer quatre otages à Nousseirat, qui selon le ministère de la Santé du Hamas a fait 274 morts et 698 blessés.

« Nous avons vu ce qui s’est passé à Gaza ce week-end, nous avons vu certaines informations des médias et nous avons pris note de la déclaration publique du commandement américain Centcom disant que la jetée n’a pas été utilisée dans l’opération des forces israéliennes liées aux otages », a-t-il indiqué.

