Jusqu’à un millier de femmes et d’enfants blessés ou malades vont être prochainement évacués de Gaza, a annoncé le directeur Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un entretien lundi à l’AFP, insistant sur la nécessité de maintenir le dialogue avec les belligérants.

Israël s’engage sur quelque « 1.000 évacuations médicales supplémentaires vers l’Union européenne au cours des mois à venir« , a dit Hans Kluge, soulignant que les évacuations seraient facilitées par son bureau, en collaboration avec les pays concernés et l’Union européenne. Depuis octobre 2023, l’OMS a déjà favorisé quelque 600 évacuations médicales vers sept pays européens.

« Cela ne serait jamais arrivé si nous n’avions pas maintenu le dialogue« , a-t-il insisté. « Il en va de même pour l’Ukraine« .

« Je maintiens le dialogue avec tous les partenaires. Aujourd’hui, 15.000 personnes, séropositives ou malades du sida dans le Donbass, les territoires occupés, reçoivent des médicaments contre le VIH et le sida« , a expliqué le médecin belge de 55 ans. « Il faut vraiment s’efforcer de ne pas politiser la santé« .

Lire aussi: La FIFA et l’OMS unissent leurs efforts pour combattre les commotions cérébrales

Pour le dirigeant onusien, à la tête de l’OMS Europe depuis février 2020 et dont le mandat devrait être renouvelé lors du comité régional fin octobre, « le médicament le plus important, c’est la paix ». Il importe donc de respecter centres de soins et professionnels de santé, notamment en zone de conflit.

Quelque 2.000 attaques contre des centres de soin ont été enregistrées en Ukraine depuis le début de l’invasion russe en février 2022. « Il y a peut-être une sorte d’acceptation, mais cela devrait susciter l’indignation à chaque fois, (…) nous continuerons toujours à condamner cela dans les termes les plus forts possibles« , a souligné M. Kluge, inquiet à la veille du troisième hiver de guerre.

Environ « 80% du réseau énergétique civil est endommagé ou détruit. Dans les hôpitaux, on voit les chirurgiens opérant avec la lampe sur la tête (…) Ce sera très, très dur« .

Lire aussi: L’OMS approuve le premier vaccin contre le mpox

Dans cette période de « crise permanente », il assure que les 53 pays de la région, dont certains se trouvent en Asie centrale, peuvent se rassembler sur la question de la préparation face aux pandémies.

« L’Europe a appris sa leçon (…), ce dont nous avons besoin, c’est d’un traité mondial sur les pandémies, car même si nous faisons notre part du travail, nous ne pourrons jamais empêcher les microbes d’entrer sur notre continent« , a expliqué le directeur-régional. Une stratégie européenne sur les pandémies doit être présentée le 31 octobre.

Parallèlement, l’OMS Europe encourage ses membres « en même temps à se préparer et gérer la prochaine crise tout en veillant à ce que les services de santé essentiels soient maintenus afin d’éviter toute nouvelle rupture« , telle que lors du Covid.

La sécurité des systèmes de santé nationaux est donc cruciale et doit être la priorité de tous. « Au cours des cinq dernières années, au moins 25 des 53 pays ont connu au moins une situation d’urgence sanitaire suffisamment grave pour mettre à l’épreuve la sécurité du pays« , a-t-il justifié.

Lire aussi: Mpox: l’OMS déclenche son plus haut niveau d’alerte mondiale

La pandémie a laissé des traces dans la population européenne, que M. Kluge entend gommer lors de son prochain mandat. Elle « nous a fait reculer de deux ans en ce qui concerne les maladies non transmissibles« , obligeant à mettre les bouchées doubles sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose multirésistante, du dépistage du cancer du col de l’utérus et la vaccination.

En outre, le directeur Europe de l’OMS veut mobiliser sur des tendances inquiétantes, en particulier en ce qui concerne la santé des jeunes. « Sur la santé mentale, c’est très clair, nous constatons que les confinements pendant le Covid-19 ont entraîné une augmentation de 25% des cas d’anxiété et de dépression« , a-t-il déploré.

Autre sujet d’inquiétude sur lequel il promet d’agir, les inégalités croissantes entre les hommes et les femmes à travers l’Europe. Quelque « 26% des femmes âgées de 15 à 49 ans dans ma région déclarent avoir subi au moins une fois dans leur vie des violences« , a noté M. Kluge.