Les habitants de Jabaliya, à quatre kilomètres au nord de la ville de Gaza, ont réservé des adieux très touchants au Dr Youssef Bou Abdellah, qui a travaillé sans relâche pour sauver les enfants gazaouis pendant l’offensive israélienne qui dure depuis onze mois.

Hier mercredi, après des adieux particulièrement chaleureux, Dr Youssef Bou Abdellah a quitté Jabaliya, à l’extrémité nord de la bande de Gaza, pour retrouver sa famille à Fès. Des vidéos montrant le chirurgien pédiatre marocain saluant chaleureusement le personnel de l’hôpital Kamal Adwan, ainsi que les habitants de la ville, les déplacés et surtout les enfants qui l’aiment tant, ont circulé sur les réseaux sociaux.

À 72 ans, Dr Bou Abdellah, dont l’histoire incarne le dévouement et l’engagement humanitaires, a quitté Gaza à contrecœur. Il était, en effet, difficile pour lui de rester alors que la caravane médicale dont il faisait partie devait quitter le nord du territoire.

«Retraité depuis plus de 12 ans, Dr Youssef répond toujours présent chaque fois qu’on l’appelle à l’hôpital Kamal Adwan», a témoigné un Palestinien, ajoutant: «Il vient à pied, il prend une calèche. Peu importe la manière, il arrive au service de pédiatrie de l’hôpital et il opère les enfants. Il se tient aux côtés des malades, des déplacés et des blessés à Gaza, non seulement pendant cette guerre mais aussi lors de toutes les guerres précédentes.»

En effet, «Dr Youssef», comme les Gazaouis aiment l’appeler, n’en était pas à sa première mission dans le nord de Gaza. «À chaque crise, il se rend à Gaza. Il a été présent lors de tous les conflits précédents, ce qui témoigne de son engagement constant envers la cause palestinienne et l’aide humanitaire», raconte un autre Palestinien qui connait le concerné depuis la guerre de 2008.

Le Dr Bou Abdellah connaît les rues et les quartiers de Gaza comme s’il y avait grandi, reflétant l’étroite connexion qu’il entretient avec la Palestine et ses habitants. Chaque entrée à Gaza a exigé de lui beaucoup de ruse, et cette fois n’y a pas fait exception. Il a dû faire preuve de persévérance pour atteindre le Nord malgré les frappes.

Le natif de Fès a par ailleurs travaillé jour et nuit avec l’équipe médicale, réalisant plus de cent interventions chirurgicales difficiles en un mois. Lorsque le moment est venu de quitter le terrain, il a terminé sa mission coordonnée mais n’a pas quitté Gaza avec le reste de l’équipe. Il est resté là, portant son coeur en bandoulière.

« Occupation oblige »

Il est resté à l’hôpital Kamal Adwan, laissant derrière lui sa maison, son épouse et ses enfants inquiets et angoissés. Mais, occupation oblige, il devait partir. Sa nature joyeuse, son immense humilité, et sa chaleur paternelle manqueront aux Gazaouis. «Dr Youssef» est un baume sur les fils de suture et les zones de douleur.

Pour symboliser son lien profond avec Gaza, après la guerre de 2008, Dr Bou Abdellah a planté un olivier provenant de Gaza dans l’hôpital universitaire de Fès, au Maroc. Cet olivier a grandi pour devenir un arbre grand et fructueux aujourd’hui, symbolisant la persistance de l’espoir et de la vie malgré les conditions difficiles.

Au Maroc, l’Instance de soutien à la Palestine a réservé un accueil au Dr Bou Abdellah à l’aéroport Mohammed V de Casablanca ce jeudi.